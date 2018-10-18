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  18 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Устроившему стрельбу в колледже в Керчи студенту назначили посмертную экспертизу

CA-NEWS (CA) - Следственный комитет назначил посмертную психолого-психиатрическую экспертизу Владиславу Рослякову, который устроил стрельбу в политехническом колледже в Керчи. Об этом, как передает РБК, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, также назначены судебно-медицинские, баллистические и другие экспертизы. Проведены обыски в квартирах родственников нападавшего и съемной квартире, где проживал Росляков с матерью.

Студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу в учебном заведении 17 октября. После этого он покончил с собой. Также в колледже сработало взрывное устройство. В результате случившегося, по последним данным, погиб 21 человек, более 50 пострадали. СК возбудил уголовное дело о терроризме, но потом переквалифицировал его в убийство двух и более лиц общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК).

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что следствие устанавливает возможных сообщников Рослякова. Речь идет о тех, кто готовил молодого человека к преступлению, уточнил он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для предотвращения новых подобных трагедий необходимо принимать «действенные меры», отметив, что это «очень опасная тенденция».

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