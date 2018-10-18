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  18 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Астане в выходные потеплеет до +10 градусов

CA-NEWS (KZ) - Погода улучшится в Астане в ближайшие дни.

По данным синоптиков, 19 октября ожидается переменная облачность, временами осадки, преимущественно снег, местами низовая метель, туман, гололед. Ветер западный, северо-западный 9-14, временами порывы до 15-20 м/с. Температура ночью -2-4 градусов, днем 0+2 градуса.

В субботу, 20 октября, погода также будет переменчивой, временами осадки. Ветер западный, северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью -3-5 градусов, днем +5+7 градусов.

В воскресенье, 21 октября, ожидается переменная облачность, временами осадки, преимущественно дождь. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы до 15-20 м/с. Температура ночью +2+4 градуса, днем +8+10 градусов.

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