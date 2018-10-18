В государственных аптеках Туркменистана с начала года вдвое подрожали лекарства

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане продолжается рост цен на лекарственные препараты и медикаменты. Корреспондент радио Азатлык в Ашхабаде изучил цены на лекарства в столичных государственных аптеках и провел сравнение нынешней стоимости тех же с ценами на начало 2018 года.

По его словам, в аптеках города только с начала года лекарства подорожали, по меньшей мере, в два раза.

«В период с января по октябрь в госаптеках Ашхабада лекарства заметно подорожали. Например, цена на «Кавинтон» в ампулах с 65 манатов выросла до 113 манатов. «Нистатин» с 6 до 12 манатов, «Пирацетам» с 3 до 12 манатов», - сообщает корреспондент в Туркменистане. По его словам, более чем в четыре раза выросла также стоимость витамина «С».

Подорожание коснулось также препаратов для инъекций. Как отмечает корреспондент, стоимость некоторых лекарств выросла в три-четыре раза.

«К примеру, нынешняя стоимость ноотропного препарата «Винпоцетин» 45 манатов, до этого он стоил 9 -10 манатов, препарат АТФ подорожал с 14 манатов до 46. Флакон цифазолина подорожал в три раза и стоит теперь 9 манатов, 250 миллилитров физраствора с 3.6 манатов подорожал до 10 манатов. Это все стоимость по чекам», - сообщает корреспондент.

По его словам, государственные аптеки Ашхабада всегда были скудные, но сейчас ассортимент совсем обеднел. Вместе с тем в частных аптеках ассортимент заметно шире, но цены значительно выше чем в государственных.

Весной и летом этого года сообщалось о существенном подорожании лекарств в частных аптеках страны.

«Люди из поездок в другие страны стараются привозить лекарства, которые здесь очень дорогие или отсутствуют. И первый вопрос таможенников: «Лекарства везете?». Придираются ко всему и, даже могут молча забрать какую-то часть упаковок себе. Так, у моих знакомых уполовинили «Корвалол» в таблетках. А, если будешь возмущаться, заберут все», - рассказала в беседе с Азатлыком жительница Ашхабада.

По словам корреспондентов в Туркменистане, рост цен на лекарства привел к возникновению «черного рынка», а также распространению торговли просроченными препаратами.