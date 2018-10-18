Назарбаев призвал представителей европейских деловых кругов инвестировать в Казахстан

CA-NEWS (KZ) - В Брюсселе президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с представителями европейских деловых кругов.

Как сообщает пресс-служба Акорда, выступая перед участниками встречи, он указал, что европейские страны являются важнейшими торгово-экономическими и инвестиционными партнерами республики.

«За годы независимости в Казахстан из Европы было привлечено порядка 180 млрд долларов США прямых инвестиций. Мы тесно сотрудничаем с Европейским банком реконструкции и развития, который за это время профинансировал проекты на общую сумму более 7 млрд евро», - сказал глава государства.

По его словам, товарооборот с европейскими странами в последние годы стабильно растет, в РК в различных сферах действует порядка 3 тыс. предприятий с участием европейского капитала.

«Среди наших крупных партнеров – компании «Альстом», «Линде Груп», «Эр Ликид», «Данон», «Викат», «Хайдельбергцемент», которые успешно работают, открывают современные производства, создают рабочие места и получают прибыль», - указал Н.Назарбаев.

Он также рассказал бизнесменам о преимуществах географического расположения Казахстана.

«Через Казахстан проходит 5 железнодорожных и 6 автомобильных международных маршрутов, которые связывают Китай и другие страны Азии с Европой через Россию, Каспийское и Черное моря, а также Иран и Турцию. Теперь доставка грузов в Европу из Китая через Казахстан и обратно занимает в 4 раза меньше времени, чем доставка морским путем», - отметил президент.

Он отдельно остановился на вопросах улучшения инвестиционного климата и создания благоприятных условий для ведения бизнеса.

«Казахстан является ассоциированным членом Комитета по инвестициям ОЭСР и присоединился к Декларации о международных инвестициях. У нас действует Совет иностранных инвесторов при президенте, в котором 13 иностранных компаний из 33 его членов являются представителями Европы. Для граждан 62 стран, в том числе 33 европейских, введен безвизовый режим», - заявил глава республики.

В завершение он выразил уверенность в том, что состоявшаяся встреча укрепит взаимовыгодное партнерство между странами.