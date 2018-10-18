"Газпром" и Узбекистан подписали СРП по разработке месторождения Джел

CA-NEWS (UZ) - Компания "Газпром" и Узбекистан 18 октября в Ташкенте подписали соглашение о разделе продукции (СРП) по месторождению Джел.

От имени компании СРП подписал управляющий директор и СЕО Gazprom International Андрей Фик, со стороны республики Узбекистан - заместитель премьер-министра страны Алишер Султанов, сообщается в пресс-релизе Gazprom International.

"Менее чем за десять лет мы совместно с узбекистанскими коллегами прошли огромный путь от поиска и открытия месторождения до подписания СРП. Проект "Джел" является логичным развитием многолетних и глубоких отношений Газпрома с НХК "Узбекнефтегаз", - отметил Фик на церемонии подписания документа. – Это СРП стало новым шагом по пути развития стратегического партнерства между Россией и Узбекистаном в области реализации новых проектов".

Помимо коммерческой прибыли от реализации проекта Джел, Узбекистан получит новые рабочие места, дальнейшее развитие современных технологий, развитие минерально-сырьевой базы. Кроме того, на этом проекте будет подготовлен новый пласт высококвалифицированных кадров Республики, подчеркнул Фик.

Проект разработки месторождения Джел предусматривает бурение и обустройство десяти скважин, строительство УКПГ "Джел", сооружение газопровода-коллектора от УКПГ "Джел" до газопровода "Шахпахты – ДКС Шахпахты" ориентировочной протяженностью 15 км и другие работы.

Постоянный годовой отбор газа, как ожидается, составит 150 млн кубометров газа в течение первых 4 лет разработки (2021 – 2024 гг.) с увеличением до 300 млн кубометров в год, начиная с 2025 г. Срок действия СРП в настоящее время определен в 25 лет.