Срок ареста обвиняемого в убийстве и изнасиловании 5-летней таджички в Серпухове продлен на два месяца

CA-NEWS (TJ) - Срок арест подозреваемого в убийстве 5-летней таджикской девочки Хувайдо продлили на два месяца. Эксперты на протяжении трех месяцев не могут оценить его сексолого-психолого-психиатрическое состояние, сообщает «Азия-Плюс».

«Они не дали окончательное заключение, потому, что его состояние эксперты оценили как временное психическое расстройство. Но это не означает, что он вменяем, его отправят на повторную экспертизу. Эксперты обещали сначала вывести его из этого состояния, а потом провести повторную экспертизу», - сообщила адвокат семьи Хувайдо Ольга Устюжанина.

По её словам, Сёмин пытается выдать себя за невменяемого. Но на заседании в четверг он слушал внимательно всех, отвечал на все вопросы адекватно.

«Он претворяется. Его поступки после убийства говорят, что он вполне разумный человек. В тот день он скрыл убийство, соседям сообщил, что не видел её, пытался уничтожать улики, вынес её из квартиры и хотел закопать. Все эти действия говорят о том, что он вменяем», - говорит Ольга Устюжанина.

По её словам, Семин обвиняется в пяти эпизодах – три эпизода по делу Хувайдо и два других эпизода.

«Он обвиняется по статьям «Убийство» (ст. 105 УК РФ), «Изнасилование» (ст. 131 УК РФ), «Насильственные действия сексуального характера»(ст. 132 УК РФ) и «Развратные действия» (ст. 135 УК РФ). «Мы написали ходатайство о включении статьи 126 УК РФ «Похищение человека», но суд ещё не принял ее», - сообщил адвокат.

«Думаю, ему не удастся избежать наказания», - сообщила адвокат.

Напомним, 20 сентября Серпуховский городской суд Московской области постановил продлить срок ареста подозреваемому Александру Семину еще на месяц - до 22 октября. Тогда Ходатайство о продлении срока задержания было обосновано необходимостью получить заключение судебной экспертизы о сексолого-психолого-психиатрическом состоянии подозреваемого.

Семенов с 22 августа находится в Институте имени В.П. Сербского для проведения медицинской экспертизы о вменяемости.

Ранее Михаил Мушаилов, первый адвокат семьи Хувайдо, в беседе сообщил, что «в совокупности предъявленных обвинений – «это пожизненное заключение».

Напомним, пятилетняя Хувайдо Тиллозода пропала 22 июля с детской площадки в Серпухове. Она была убита с жестокостью: ее тело было обнаружено 23 июля недалеко от железнодорожной станции.

По подозрению в совершении убийства, а также изнасилования был задержан 28-летний местный житель Александр Сёмин. Он живет в одном доме с семьей погибшей. В его квартире были найдены следы обуви девочки и отпечатки ее пальцев.

Мужчина был отправлен в СИЗО до момента выяснения всех обстоятельств произошедшего. С 22 августа он находится в Институте имени В.П.Сербского для проведения медицинской экспертизы о вменяемости.

МИД Таджикистана требовал сурово наказать преступника, убившего маленькую таджикскую девочку.