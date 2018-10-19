Туркменистан и Иран направили иски друг на друга в Международный арбитражный суд

CA-NEWS (TM) - Глава Национальной Иранской Газовой Компании (НИГК) Хамид Реза Араки (Hamid Reza Araqi) в интервью изданию Tansim рассказал, что Тегеран и Ашхабад направили иски против друг друга в Международный арбитраж, заявив, что суд рассматривает эти два дела.

Иран направил жалобу на то, что Туркменистан прекратил поставки газа в зимнее время, а туркмены пожаловались на финансовые вопросы, требуя погашения долга, добавил он.

«Туркменгаз» направил свой иск против НИГК в середине августа.

Туркменистан обвиняет Иран в неуплате задолженности в $1,8 млрд за предоставленный газ. Иран, в свою очередь, объявил, что подал ответный иск за прекращение подачи газа без предварительного уведомления, его низкое качество и завышенные цены.

Отмечается, что спор между странами начался, когда к концу 2008 года Туркменистан увеличил согласованную цену в $40 за тысячу кубометров в 8 раз.

Спор усугубился в 2016 году, когда в Иране выдалась аномально холодная зима, в связи с чем НИГК вынуждена была закупать в Туркменистане дополнительные объемы газа. Туркменская сторона утверждает, что низкая цена относилась только к оговоренному контрактом объему - все, что Иран закупал сверх этих объемов, продавалось уже по рыночной цене.

После нескольких раундов переговоров, не приведших к разрешению спора, обе стороны решили передать его в глобальный арбитражный суд.

Напомним, Иран имеет крупные месторождения природного газа на юге страны, но с 1997 года импортировал газ из Туркменистана для своих северных провинций.

Туркменистан ежегодно экспортирует около 30-35 миллиардов кубометров газа в год в Китай по трубе, построенной на средства Пекина, и надеется удвоить эти объемы к 2020 году.