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  19 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Минкультуры Таджикистана выявило в своих структурах ущерб в размере около $12,6 тысяч

CA-NEWS (TJ) - Министерство культуры Таджикистана по итогам аудиторских проверок за 9 месяцев текущего года подведомственных Минкультуре учреждений, выявило ущерб в размере 119 тыс. 546 сомони ($12,6 тысяч), сообщает Авеста со ссылкой на ведомство.

Аудиторские проверки были проведены в 20 учреждениях, подведомственных министерству. Аудит, в отчетный период, был проведен в четырех театральных учреждениях, шести издательствах, одном музее, двух учебных заведениях

Общий объем ущерба, выявленный в ходе аудиторских проверок, составил 119 тыс. 546,88 сомони ($12,6 тысяч).

Выявлены нарушения в сокрытии налогов, остатков расходных бюджетных средств, выплате заработной платы и командировочных, финансовая и материальная недостача и другое.

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