Последствия взрыва и стрельбы в колледже в Керчи

CA-NEWS (CA) - Агентство Ruptly опубликовало фотографии колледжа в Керчи после стрельбы и взрыва.

Нападение на керченский колледж произошло около полудня 17 октября. По версии следствия, в учебное заведение пришел вооруженный 18-летний студент четвертого курса Владислав Росляков и начал расстреливать находившихся там людей. Разрешение на хранение оружия, по словам знакомого с ходом расследования источника РБК, юноша получил в сентябре. Помповое ружье, он, как стало известно позже, пронес в колледж без особых проблем — у входа дежурила только вахтерша (постами частной охранной организации учебное заведение оснащено не было). По словам главы Крыма Сергея Аксенова, у Рослякова в момент нападения было более 150 патронов.

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Кроме того, российский Следственный комитет сообщал о взрыве в здании. Об этом также рассказывали очевидцы и представители Национального антитеррористического комитета (НАК). Однако, как затем объявили в СКР, первоначальный осмотр тел показал, что: все погибшие скончались от огнестрельных ранений. Дело, возбужденное по факту случившегося, после этого было переквалифицировано с теракта на убийство двух и более лиц общеопасным способом.

Сам Росляков, по данным следователей, покончил с собой. Всего в результате происшествия погиб 21 человек, ранения получили более 40, большинство из них несовершеннолетние.