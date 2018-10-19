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  19 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Полицейские Казахстана больше не смогут безвозмездно получить в собственность занимаемое ими служебное жилье

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане Департаменты внутренних дел переименованы в Департаменты полиции. Управления внутренних дел стали Управлениями полиции. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев.

Согласно документу, Департамент внутренних дел города Астаны Министерства внутренних дел Республики Казахстан переименован в Департамент полиции города Астаны Министерства внутренних дел Республики Казахстан, ДВД Акмолинской области МВД РК - в Департамент полиции Акмолинской области МВД РК.

По данному принципу ОВД также стали Отделами полиции.

Кроме того, в постановление правительства от 2 июля 2013 года №673 «Об утверждении Правил приватизации жилищ из государственного жилищного фонда», по которому сотрудники органов внутренних дел, имеющие выслугу 20 и более лет в календарном исчислении, и сотрудники, уволенные со службы и имеющие выслугу 20 и более лет в календарном исчислении, за исключением уволенных по отрицательным мотивам, а также сотрудники, имеющие выслугу 10 и более лет в календарном исчислении и содержащие на иждивении детей-инвалидов, имеют право безвозмездно приватизировать занимаемое жилище, предоставленное из государственного жилищного фонда, вносится дополнение: «В случае смерти пенсионера органов внутренних дел, имевшего право на приватизацию предоставленного служебного жилища, право приватизации переходит к членам семьи умершего (погибшего)».

Вместе с тем исключена норма, по которой сотрудники органов внутренних дел, уволенные со службы и имеющие выслугу 20 и более лет в календарном исчислении, за исключением сотрудников, уволенных по отрицательным мотивам, а также сотрудники, имеющие выслугу 10 и более лет в календарном исчислении и содержащие на иждивении детей-инвалидов, безвозмездно получают в собственность занимаемые ими жилища из государственного жилищного фонда.

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