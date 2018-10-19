Гафур Рахимов рассказал о конфликте с Гульнарой Каримовой и о поддержке от нового правительства Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Исполняющий обязанности президента Международной ассоциации бокса (AIBA) Гафур Рахимов дал интервью изданию Around The Rings.

В интервью Гафур Рахимов рассказывает, что «никогда не участвовал в транснациональных преступных организациях» и о том, как конфликт со старшей дочерью первого президента Узбекистана Гульнарой Каримовой заставил его покинуть страну.

В эксклюзивном интервью ATR узбекский бизнесмен опубликовал ряд опровержений о предполагаемых преступных связях, описанных в документах Минфина США, где его обвиняют в том, что он «один из лидеров узбекской организованной преступности».

Ранее МОК ясно дал понять, что не примет его руководство АИБА из-за его предполагаемых криминальных связей, заявив, что это поставит под угрозу олимпийский статус бокса.

Рахимов ссылается на «различные слухи и серьезные обвинения», утверждая, что они были «тревожными и напряженными» для него и его семьи.

«Теперь федерации членов АИБА собираются сделать важный выбор на нашем съезде в следующем месяце, и они должны знать правду, чтобы они могли принять обоснованное решение», - сказал он. «И правда в том, что я, конечно, никогда не участвовал в транснациональных преступных организациях...».

На вопрос о том, какие есть доказательства для того, чтобы очистить его имя, Рахимов сказал: «Решение включить меня в список санкций Министерства финансов США стало следствием репрессий и преследований из бывшего режима диктатуры Узбекистана».

«Кампанию против меня возглавила дочь бывшего президента Гульнары Каримовой, потому что она и ее союзники просили, чтобы мой бизнес в Узбекистане поддерживал ее в финансовом отношении - и они угрожали многим другим бизнес-лидерам, но я сказал нет. Однако давление продолжалось, и в 2010 году мы с семьей покинули страну, чтобы защитить нашу безопасность», - рассказал Рахимов.

Рахимов сказал, что последовала «кампания с дезинформацией» от Каримовой и ее группы, которая «предоставила ложные обвинения обо мне в Департамент казначейства США в попытке уничтожить оставшуюся часть моего бизнеса».

Поскольку Каримова в то время занимала громкую позицию, власти США тогда «включили мое имя в список вместе с этими ложными обвинениями», отметил Рахимов.

Напомним, что Гульнара Каримова, была заключена в тюрьму в 2015 году по различным обвинениям в коррупции.

В декабре 2017 года Рахимов попал в "чёрный список" Министерства финансов США, в состав которого входит и сама Каримова. Это запрещает всем юридическим лицам США обращаться с Каримовой или какой-либо из ее организаций или ассоциированных компаний.

Заявка Рахимова на удаление его имени из списка США основывается на новом президенте Узбекистана Шавкате Мирзиееве и его правительстве.

«Это сложный процесс, чтобы выйти из такого списка, но мои адвокаты добились больших успехов, и я очень уверен, что ошибка будет исправлена ​​в течение следующих трех-шести месяцев», - сказал он.

Говоря, что он имеет однозначную поддержку нового правительства, Рахимов добавил, что администрация «даже не подумала бы об этом, если бы что-то было правдой в отношении обвинений против меня, перечисленных в Министерстве финансов США».