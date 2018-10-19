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  19 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В школе искусств Астаны открылся спецкласс для будущих звезд кино

CA-NEWS (KZ) - В школе искусств №2 Астаны открылся класс для будущих звезд кино. Специализированный класс «Кино и телевидения» в сентябре принял своих первых учеников.

Как сообщает пресс-служба акимата города, целью данного класса является обеспечение наилучшими условиями для обучения учеников, желающих стать профессионалами в данной сфере.

«В отделении кино и телевидения в «первой класс» пошли дети 12-13 лет. Они на лету схватывают, что от них требуется, так как умеют концентрироваться. С первоклассниками это было бы намного сложнее. Набор в специализированный класс у нас проходил в форме собеседования», – рассказала директор школы Гульмира Жангельды.

Первый год школьники будут изучать теорию, в последующие годы они будут пробовать себя на практике. В старших классах учащимся предстоит самостоятельно писать сценарии, создавать сюжеты.

Занятия в школе проходят 3 раза в неделю, по 4-5 часов в день. В программу обучения входят следующие предметы: режиссура, история отечественного кино, история зарубежного кино, сценарное мастерство, журналистика и т.д.

Отмечается, что ученики получают возможность ранней профессиональной ориентации, изучая ряд общепрофессиональных, а также специализированных дисциплин. Также после окончания школы учащиеся получат свидетельство государственного образца и рекомендации для поступления в вузы.

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