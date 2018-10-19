Президент Туркменистана провел переговоры с министром торговли и инвестиций Саудовской Аравии

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял министра торговли и инвестиций Королевства Саудовская Аравия Маджида бин Абдулла Аль Касаби, прибывшего в столицу во главе представительной делегации для участия в работе заседания межправительственной туркмено-саудовской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщает пресс-служба туркменского лидера.

Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан уделяет большое внимание укреплению традиционно дружественного межгосударственного диалога. С удовлетворением отметив, что за последние годы сотрудничество между двумя странами обрело новое качество и наполнение, туркменский лидер констатировал наличие солидного потенциала для поступательного наращивания взаимовыгодного партнёрства, отвечающего общим интересам.

В ходе встречи отмечалась роль межправительственной туркмено-саудовской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в дальнейшем расширении взаимовыгодных деловых контактов.

Маджид бин Абдулла Аль Касаби, являющийся сопредседателем вышеупомянутой комиссии со стороны Саудовской Аравии, выразил уверенность, что на нынешнем заседании будут сделаны новые шаги по конкретизации взаимодействия, в частности, в топливно-энергетическом секторе, текстильной индустрии и пищевой промышленности, в банковской сфере, по линии СМИ, образования, науки, культуры, спорта и туризма.

Подчёркивалось, что, являясь признанными мировыми энергетическими державами, Туркменистан и Королевство Саудовская Аравия готовы наращивать взаимодействие в нефтегазовом секторе.

Во встрече принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Саудовская Аравия в Туркменистане Халид бин Файсал Аль-Сахли.