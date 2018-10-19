Президент Монголии встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель

CA-NEWS (MNG) - В ходе участия в 12-ом саммите АСЕМ, Президент Монголии Х.Баттулга встретился с бундесканцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает Montsame.



Стороны с удовлетворением отметили благоприятную возможность для личной встречи на полях 12-го саммита АСЕМ и обсуждения актуальных вопросов двусторонних отношений, а также вопросов, касающихся Азии и Европы.

Президент Монголии отметил важность развития взаимовыгодного сотрудничества между Монголией и Германией, и подчеркнул необходимость активизировать реализацию согласованных работ во время визита госпожи канцлер в Монголию в 2011 году.

Он отметил, что есть возможность развития двустороннего сотрудничества во многих областях, как например, в экспорте готовой сельскохозяйственной продукции в Китай, горнодобывающей отрасли, поддержке молодых бизнесменов, строительстве новых городов, нано- и биотехнологической обработке сырья животного происхождения, и представил проект строительства нового эко-города, который способствует развитию Улаанбаатара.

Со своей стороны Ангела Меркель высоко оценила успешную организацию Монголией 11-ого саммита АСЕМ в своей стране и выразила готовность уделить внимание на активизацию реализации согласованных работ. Она согласилась с предложением Президента Х.Баттулга о создании эко-города и заявила, что по данному вопросу направит госсекретаря Федерального министерства строительства и внутренних дел Адлера с визитом в Монголию.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о развитии двустороннего экономического сотрудничества, в том числе в области науки и технологии.