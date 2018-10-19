Таджикистан и Бурунди установили дипломатические отношения

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан установил дипломатические отношения с Республикой Бурунди, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РТ.

Соответствующее заявление об установлении дипломатических отношений подписали постоянные представители Таджикистана и Бурунди при ООН Махмадамин Махмадаминов и Альберт Шингиро.

Республика Бурунди – столица Бужумбура – небольшое государство в Центральной Африке, население – около 10 млн человек. Имеет большие месторождения золота и платиновой руды.

Столица Бурунди — город Бужумбура — основной промышленный, транспортный, административный и культурный центр страны. Город расположен на северо-восточном побережье озера Танганьика.