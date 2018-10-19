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  19 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Бесплатная парковка открылась в Астане

CA-NEWS (KZ) - Вдоль набережной реки Есиль в Астане открылась бесплатная парковочная зона, в том числе с местами стоянки для инвалидов.

Как сообщает пресс-служба акимата столицы, на новой автостоянке имеется 37 парковочных мест. Увеличение парковочных мест призвано разгрузить дворы близлежащих домов, где зачастую автовладельцы оставляли свои машины.

Также для комфорта граждан вдоль стоянки установлены дополнительные скамейки, малые архитектурные формы и освещение, работающее на солнечных панелях.

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