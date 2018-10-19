В Алматы обновили автобусы на трех маршрутах

CA-NEWS (KZ) - В Алматы продолжается обновление общественного транспорта.

Как сообщает пресс-служба акимата города, для обслуживания маршрута №98, курсирующего между мкр Алмагуль и станцией метро «Райымбек», перевозчик «City-BUS» закупил 15 низкопольных автобусов марки «МАЗ», соответствующих экологическому классу Евро-5. Автобусы большой вместимости оснащены кондиционерами и системой наклона кузова. В ближайшее время в Алматы придут еще 35 таких автобусов.

В свою очередь Автобусный парк №2 приобрел 17 низкопольных автобусов для обслуживания маршрута №67. Планируется обновление подвижного состава еще на двух маршрутах.

«Все это время мы возили людей на старых автобусах 90-х годов. Конечно, люди постоянно жаловались, возмущались. Благодаря субсидированию маршрутов мы теперь обновляем автобусы, подняли зарплату водителям до 240 тыс. тенге», - отметил директор компании Шамиль Нуриев.

Кроме того, компания «БаТу Travel» обновил подвижной состав на маршруте №102, охватывающий микрорайоны Шанырак, Акбулак, Улжан, Ожет, Айнабулак и железнодорожный вокзал Алматы-1. На маршрут выставлены 18 автобусов малой вместимости, оснащенные видеокамерами.