Как встречали Владимира Путина в Ташкенте
- Узбекистан, общество
- 11:44, 19 октября 2018
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- Обновлено: 11:57, 19 октября 2018
CA-NEWS (UZ) - Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин ранним утром 19 октября прибыл в Ташкент с государственным визитом.
Одним из ключевых моментов визита президента России Владимира Путина в Ташкент будет церемония начала строительства в Узбекистане АЭС по российскому дизайну.
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