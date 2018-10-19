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  19 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Как встречали Владимира Путина в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин ранним утром 19 октября прибыл в Ташкент с государственным визитом.

Одним из ключевых моментов визита президента России Владимира Путина в Ташкент будет церемония начала строительства в Узбекистане АЭС по российскому дизайну.

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