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  19 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Петр Порошенко освободил от должности посла Украины в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - Президент Украины Петр Порошенко освободил Виктора Никитюка с должности посла Украины в Таджикистане и Афганистане по совместительству. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

«Освободить Никитюка Виктора Олеговича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Таджикистан и с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Исламской Республике Афганистан по совместительству», - говорится в документе.

Виктор Никитюк был назначен послом в Таджикистан еще Виктором Януковичем - 30 августа 2012 года.

До него, с 2007 года, эту должность занимал Вячеслав Похвальский (с резиденцией в Ташкенте).

Дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и Украиной были установлены 24 апреля 1992 года.


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