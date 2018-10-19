РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Нацбанки Казахстана и Украины подписали соглашение в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма

CA-NEWS (KZ) - Главы Национального банка Казахстана Данияр Акишев и Украины Яков Смолий подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщает пресс-служба Нацбанка РК, основная цель договора заключается в создании возможностей для сотрудничества и обмена информацией в сфере банковского надзора. В частности, документ предусматривает сотрудничество в сфере надзора за деятельностью материнских организаций и их трансграничных структур с соблюдением требований национальных законодательств обоих государств. Также речь идет об обмене информацией о состоянии рынка, изменениях в нормах и требованиях, касающихся сферы банковского надзора, обмене информацией о лицензировании и надзоре за материнскими организациями и их трансграничными структурами.

Кроме того, договор предусматривает обмен информацией в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. В связи с этим надзорные органы обеих стран договорились о проведении совместных мероприятий по изучению и анализу выявленных схем легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также о согласованных действиях в вопросах борьбы со схемами и сомнительными операциями.

print
  • Си Цзиньпин предложил ускорить сопряжение ЕАЭС с инициативой «Один пояс, один путь»
  • Нарынский театр отправился в Узбекистан, в планах – мировое турне
  • Монголо-российская железнодорожная компания «УБТЗ» повысила число перевозимых грузов
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×