Нацбанки Казахстана и Украины подписали соглашение в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма

CA-NEWS (KZ) - Главы Национального банка Казахстана Данияр Акишев и Украины Яков Смолий подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщает пресс-служба Нацбанка РК, основная цель договора заключается в создании возможностей для сотрудничества и обмена информацией в сфере банковского надзора. В частности, документ предусматривает сотрудничество в сфере надзора за деятельностью материнских организаций и их трансграничных структур с соблюдением требований национальных законодательств обоих государств. Также речь идет об обмене информацией о состоянии рынка, изменениях в нормах и требованиях, касающихся сферы банковского надзора, обмене информацией о лицензировании и надзоре за материнскими организациями и их трансграничными структурами.

Кроме того, договор предусматривает обмен информацией в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. В связи с этим надзорные органы обеих стран договорились о проведении совместных мероприятий по изучению и анализу выявленных схем легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также о согласованных действиях в вопросах борьбы со схемами и сомнительными операциями.