Лидеры Германии, Франции, Бельгии и Люксембурга выпили пиво в брюссельском баре

CA-NEWS (CA) - Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и лидеры Бельгии и Люксембурга удивили посетителей одного из брюссельских баров на площади Гранд-плас, заглянув туда, чтобы выпить пиво и поесть картофель фри, после вечерней встречи с британским премьером Терезой Мэй, посвященной выходу Великобритании из Европейского союза, сообщает Reuters.

Меркель и Макрон поговорили и обменялись рукопожатиями с туристами и местными жителями на площади Гран-Пляс в компании премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля и его люксембургского коллеги Ксавье Беттеля, который сказал, что предложил выпить, чтобы отпраздновать свое переизбрание в воскресенье.

«Было очень здорово», - сказал Беттель в четверг, на второй день саммита, добавив, что «мы тоже люди» и что встреча дала ему возможность поговорить о делах за кружкой пива.

Помощник Макрона сказал, что президент Франции и Меркель возвращались в отель после саммита, когда получили сообщение от Беттеля с приглашением выпить: «Это было совершенно спонтанно», - сказал помощник.

Премьер Люксембурга Ксавье Беттель рассказал, что он купил напитки, чтобы отпраздновать своё переизбрание.

Лидеры ЕС в среду выслушали Мэй, которая заверила их, что нацелена заключить сделку о выходе Великобритании из состава блока в марте. После ее ухода 27 оставшихся лидеров обсудили трудности, с которыми сталкивается Мэй в попытке получить поддержку от членов собственной партии.

Хорватский журналист, который сфотографировал четырех лидеров ЕС в баре, написал в Twitter, что поговорил с посетителями, которые общались с Меркель. Они спросили ее про Brexit. «Прошу вас, сегодня прекрасный вечер. Давайте не будем его портить», - ответила она.

After the EU leaders summit dinner last night, time for some impromptu beers - Merkel, Macron, Battel & Michel in Brussels’s Grand Place - no late night panic over #Brexit then ♂️ (video via @hkresic) pic.twitter.com/BzlWLm2nas — Mark Stone (@Stone_SkyNews) 18 октября 2018 г.

On the sauce last night... German Chancellor Angela Merkel, French President Emmanuel Macron, Belgian PM Charles Michel and Luxembourg PM Xavier Bettel spotted getting beers at Le Roy d’Espagne bar on Brussels’ Grand Place (h/t @Jack_Blanchard_) pic.twitter.com/zZJrF9yIY5 — Darren McCaffrey (@DarrenEuronews) 18 октября 2018 г.

Агентство Bloomberg cо ссылкой на три источника сообщило, что премьер Великобритании Тереза Мэй, выступая перед лидерами стран Евросоюза, говорила так быстро, что канцлер Германии не поняла, о чем шла речь.

Как отмечает издание, у Мэй было около 15 минут на выступление перед неанглоязычной аудиторией, однако британский премьер говорила нервно и слишком быстро. После того, как Мэй закончила выступать, Меркель отметила, что не совсем поняла, о чем говорила премьер-министр Великобритании, и заявила, что попросит переговорщика ЕС Мишеля Барнье прояснить ей слова Мэй.

«Мы не знаем, чего они [Великобритания] хотят. Они и сами не знают, чего хотят. Это проблема», - сказала агентству президент Литвы Даля Грибаускайте.