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  19 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Лидеры Германии, Франции, Бельгии и Люксембурга выпили пиво в брюссельском баре

CA-NEWS (CA) - Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и лидеры Бельгии и Люксембурга удивили посетителей одного из брюссельских баров на площади Гранд-плас, заглянув туда, чтобы выпить пиво и поесть картофель фри, после вечерней встречи с британским премьером Терезой Мэй, посвященной выходу Великобритании из Европейского союза, сообщает Reuters.

Меркель и Макрон поговорили и обменялись рукопожатиями с туристами и местными жителями на площади Гран-Пляс в компании премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля и его люксембургского коллеги Ксавье Беттеля, который сказал, что предложил выпить, чтобы отпраздновать свое переизбрание в воскресенье.

«Было очень здорово», - сказал Беттель в четверг, на второй день саммита, добавив, что «мы тоже люди» и что встреча дала ему возможность поговорить о делах за кружкой пива.

Помощник Макрона сказал, что президент Франции и Меркель возвращались в отель после саммита, когда получили сообщение от Беттеля с приглашением выпить: «Это было совершенно спонтанно», - сказал помощник.

Премьер Люксембурга Ксавье Беттель рассказал, что он купил напитки, чтобы отпраздновать своё переизбрание.

Лидеры ЕС в среду выслушали Мэй, которая заверила их, что нацелена заключить сделку о выходе Великобритании из состава блока в марте. После ее ухода 27 оставшихся лидеров обсудили трудности, с которыми сталкивается Мэй в попытке получить поддержку от членов собственной партии.

Хорватский журналист, который сфотографировал четырех лидеров ЕС в баре, написал в Twitter, что поговорил с посетителями, которые общались с Меркель. Они спросили ее про Brexit. «Прошу вас, сегодня прекрасный вечер. Давайте не будем его портить», - ответила она.

Агентство Bloomberg cо ссылкой на три источника сообщило, что премьер Великобритании Тереза Мэй, выступая перед лидерами стран Евросоюза, говорила так быстро, что канцлер Германии не поняла, о чем шла речь.

Как отмечает издание, у Мэй было около 15 минут на выступление перед неанглоязычной аудиторией, однако британский премьер говорила нервно и слишком быстро. После того, как Мэй закончила выступать, Меркель отметила, что не совсем поняла, о чем говорила премьер-министр Великобритании, и заявила, что попросит переговорщика ЕС Мишеля Барнье прояснить ей слова Мэй.

«Мы не знаем, чего они [Великобритания] хотят. Они и сами не знают, чего хотят. Это проблема», - сказала агентству президент Литвы Даля Грибаускайте.

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