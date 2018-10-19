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  19 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Двое жителей приграничного с Афганистаном таджикского кишлака подорвались на мине

CA-NEWS (TJ) - Двое молодых жителей приграничного таджикского кишлака Кавок района Шамсиддин Шохин (бывший Шуроабад) Хатлонской области подорвались на противопехотной мине в момент охоты на фазанов, сообщает «Азия-Плюс».

Один из них погиб на месте происшествия, сообщила начальник пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве республики Умеда Юсуфи.

По данным пограничных войск ГКНБ Таджикистана, погибший - 22-летний Орзу Содиков и получивший тяжелые увечья 29-летний Зухуршо Рахматов подорвались на мине 18 октября, когда охотились на фазана вблизи линии госграницы Таджикистана с Афганистаном.

Получивший тяжелые ранения Рахматов госпитализирован, врачи оценивает его состояние крайне тяжелым.

По данному факту военная прокуратура Кулябского гарнизона проводит расследование.

По данным оборонного ведомства Таджикистана, противопехотные мины были установлены на данном направлении госграницы Таджикистана с Афганистаном в годы гражданской войны, где часто совершали вооруженные вылазки бойцы Объединенной таджикской оппозиции.

По данным Национального минного центра Таджикистана, в целом за последнее двадцать лет 374 граждан республики погибли при подрыве противопехотных мин, еще 485 таджикистанцев получили ранения. В ходе разминирования получили травмы 20, а погибли двое таджикских саперов.

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