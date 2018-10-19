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  19 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия приступила к экспорту субпродуктов в Китай

CA-NEWS (MNG) - Монгольская компания “Мах маркет” экспортирует в Китай 500 тонн субпродуктов, полученных при халяльном убое и переработке 100 тысяч голов овец и коз. Предприятие сортирует и перерабатывает пять видов субпродуктов (рубец, почки, книжка, легкие и др), сообщает Montsame.

По словам инженера-технолога Л. Энхтуяа, в этом году предприятие планирует направить на убой 100 тыс. голов мелкого рогатого скота.

Госсекретарь Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Д. Энхбат отметил, что министерство поддерживает систему переработки субпродуктов для экспорта. " В большинстве случаев мы выбрасывали субпродукты из-за отсутствия цеха по их переработке, теперь же ситуация изменится с появлением такого производственного цеха. Потребители знают преимущества побочного сырья для здоровья, поэтому нам следует поставлять субпродуктов на рынок путем их сортировки и переработки и уделить внимание на упаковку”, - подчеркнул госсекретарь Д.Энхбат.

В целях ввода в экономический оборот продукции животноводства Монголия ежегодно направляет на убой 5 млн голов овец. В то же время, существует цифра, что ежегодно выбрасывается 100 тыс. тонн побочных продуктов. В Новой Зеландии, Турции, Австралии и Китае, где наиболее развита пищевая промышленность, предприятия по производству мяса и мясопродуктов непосредственно связаны с заводами по переработке субпродуктов и поддерживаются политикой со стороны государства.

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