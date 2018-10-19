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  19 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Турецкая полиция ищет останки саудовского журналиста Хашогги в лесу в пригороде Стамбула
Предыстория: Исчезновение саудовского журналиста Хашогги: пять вопросов, на которые пока нет ответа

CA-NEWS (CA) - Правоохранительные органы Турции обыскивают лесные массивы возле Стамбула в поисках останков убитого журналиста Джамаля Хашогги (Хашкаджи), работавшего в газете The Washington Post, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

По их словам, расследование привело к ряду предположений о том, что останки журналиста могут находиться в городе Ялова (в 90 км от Стамбула) и лесу Белград, который расположен в пригороде турецкой столицы. В настоящее время полицейские прочесывают эти места.

Турецкая полиция также ищет останки в одном из городов на побережье Мраморного моря.

Следователи также обнаружили «множество образцов» после обысков, проведенных в здании консульства и в резиденции консула Саудовской Аравии в Стамбуле, рассказали Reuters рассказали высокопоставленные турецкие чиновники.

По словам собеседников агентства, полиция попытается провести анализ этих материалов и сравнить их с образцами ДНК пропавшего журналиста.

Турецкие власти расширили географию поисков тела Хашогги после более тщательного изучения маршрутов и остановок автомобилей, которые выезжали с территории саудовского консульства 2 октября, в день исчезновения журналиста.

В тот день Хашогги вошел в здание саудовского консульства в Стамбуле для получения документов, которые позволили бы ему жениться на гражданке Турции. С тех пор его никто не видел. Турция утверждает, что журналист был убит, а для этого из Саудовской Аравии в Стамбул прилетели 15 агентов спецслужб. Саудовские власти отрицают свою причастность.

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