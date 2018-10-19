Таджикистан на чемпионате мира по вольной и греко-римской борьбе представит один спортсмен

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан на чемпионате мира по вольной и греко-римской борьбе в Будапеште будет представлен одним борцом. Честь страны будет защищать Гамид Джалилов, сообщает пресс-служба национального олимпийского комитета Таджикистана.

Гамид Джалилов выступит в весовой категории до 74 килограмм в вольной борьбе.

Также Таджикистан в первенстве мира по вольной и греко-римской борьбе представят вице-президент Федерации борьбы страны Шоди Бахромов качестве участника конференции Всемирного объединения борцов и Хабибулло Насруллоев, в качестве судьи международного уровня.

Всего в чемпионате мира по вольной и греко-римской борьбе, который пройдет 20-28 октября текущего года в городе Будапеште, столице Венгрии, примут участие 860 спортсменов из 114 стран.