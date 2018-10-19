РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Таджикистан на чемпионате мира по вольной и греко-римской борьбе представит один спортсмен

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан на чемпионате мира по вольной и греко-римской борьбе в Будапеште будет представлен одним борцом. Честь страны будет защищать Гамид Джалилов, сообщает пресс-служба национального олимпийского комитета Таджикистана.

Гамид Джалилов выступит в весовой категории до 74 килограмм в вольной борьбе.

Также Таджикистан в первенстве мира по вольной и греко-римской борьбе представят вице-президент Федерации борьбы страны Шоди Бахромов качестве участника конференции Всемирного объединения борцов и Хабибулло Насруллоев, в качестве судьи международного уровня.

Всего в чемпионате мира по вольной и греко-римской борьбе, который пройдет 20-28 октября текущего года в городе Будапеште, столице Венгрии, примут участие 860 спортсменов из 114 стран.

print
  • В Монголии начата кампания по борьбе с коррупцией в сфере образования
  • В Душанбе проанализировали законодательство Таджикистана по переходу на цифровое вещание
  • В государственных аптеках Туркменистана с начала года вдвое подрожали лекарства
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×