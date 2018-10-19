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  19 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Нацбанк Казахстана назвал банки-нарушители, оштрафованные почти на $19 тыс.

CA-NEWS (KZ) - Национальный банк Казахстана назвал банки, допустившие наибольшее количество нарушений по итогам 3 квартала года.

Как сообщает пресс-служба финрегулятора, по итогам мониторинга в отношении банков применена 71 санкция и ограниченная мера воздействия, в том числе: 28 санкций в виде наложения и взыскания штрафов, 43 ограниченных меры воздействия в виде письменных предписаний.

Результаты проведенного анализа показали, что банки в большинстве случаев не соблюдают следующие порядки, которые связаны с осуществлением:
- обслуживания банковских займов;
- платежей и переводов денег;
- обслуживания банковских счетов;
- взаимодействия с Национальным банком по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг.

По порядку обслуживания банковского займа выявлены нарушения, касающиеся:
- порядка формирования кредитного досье;
- несоблюдения сроков, а также порядка уведомления заемщика о просроченной задолженности и распределения платежей по займу;
- не указания в договоре ставки вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении;
- неправомерного взимания комиссии за выдачу справки о наличии ссудной задолженности;
- превышение размера неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательства по возврату суммы займа;
- утеря оригиналов правоустанавливающих документов на имущество, являющееся обеспечением по договору банковского займа;
- предоставления недостоверных сведений по заемщику в кредитное бюро.

За 3 квартал 2018 года по результатам рассмотрения обращений и жалоб потребителей финансовых услуг, кроме банков у которых отозваны лицензии (АО «Qazaq Banki», АО «Банк Астаны»), следующие банки допустили наибольшее количество нарушений (четыре и более): АО «Казкоммерцбанк», АО «ForteBank», ДБ АО «Банк Хоум Кредит», а также ДБ АО «Альфа-Банк», АО «АТФ Банк», ДБ АО «Сбербанк России».

В 3 квартале 2018 года наибольшее количество ограниченных мер воздействия и санкций применено в отношении АО «Qazaq Banki» и АО «Банк Астаны», что составило 35% от общего количества принятых мер. У данных банков были отозваны лицензии.

За отчетный период общая сумма штрафов, наложенных на банки за нарушения, по которым предусмотрена административная ответственность, составила более 6 млн 820 тенге ($18,8 тыс.), в том числе:
- АО «Банк Kassa Nova» - 481 тыс. тенге (за предоставление недостоверных сведений в НБК);
- АО «Банк ЦентрКредит» - 481 тыс. тенге (за предоставление недостоверных сведений в кредитное бюро);
- АО «АТФ Банк» - 481 тыс. тенге (за предоставление недостовернных сведений в кредитное бюро по клиенту банка);
- АО «ForteBank» - 240,5 тыс. тенге (за утерю оригиналов правоустанавливающих документов на имущество, являющееся обеспечением по договору банковского займа);
- ДБ АО «Сбербанк России» – 120 тыс. 250 тенге (за не указание в договоре банковского займа ставки вознаграждения в достоверном исчислении);
- ДО АО «ВТБ Банк (Казахстан)» - 43 тыс. 980 тенге (за исполнение платежного документа, при котором законодательством предусмотрен отказ в его исполнении в размере 5% от сумы указания);
- АО «Банк Астаны» - 4 млн 841 тыс. тенге (за нарушение порядка исполнения платежных документов (срока исполнения указания клиента по платежу/переводу денег) в размере 5% от сумы указания);
- АО «Qazaq Banki» - 182 тыс. тенге (за нарушение порядка исполнения платежных документов (срока исполнения указания клиента по платежу/переводу денег) в размере 5% от сумы указания).

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