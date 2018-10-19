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  19 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Парламентская группа дружбы Узбекистана посетит Таджикистан

CA-NEWS (TJ) - Парламентская группа дружбы Республики Узбекистан посетит Республику Таджикистан, сообщил НИАТ «Ховар» Нигораи Фазлиддин председатель Партии экономических реформ Таджикистана, депутат Олимджон Бобоев.

«Недавно Правительство станы разработало план мероприятий относительно взаимодействия Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, который уже утверждён Главой государства уважаемым Эмомали Рахмоном. Согласно плану, визит Парламентской группы дружбы Узбекистана в Таджикистан состоится в конце текущего или в начале следующего года», — отметил он.

«Одним из немаловажных вопросов сотрудничества между нашими странами является законодательная отрасль. Мы должны привести в соответствие наши законодательные основы, чтобы все нерешённые вопросы полностью нашли свое решение, и мы могли всецело пользоваться имеющимся потенциалом сотрудничества наших дружественных стран», — продолжил О. Бобоев.

По словам ведущего экономиста страны, вопросы сотрудничества в сфере банковской системы, в частности банковских переводов, оплат, а также обеспечение финансовой безопасности вложений также требуют совместного рассмотрения.

«Будут рассмотрены изменения в законодательствах сторон в определенных сферах деятельности с целью устранения всех имеющихся недостатков сотрудничества», — сказал собеседник.

Стоит отметить, что после визита Парламентской группы дружбы Узбекистана в Таджикистан Парламентская группа дружбы Таджикистана посетит Узбекистан.

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