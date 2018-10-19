Россия и Узбекистан на межрегиональном форуме подписали соглашения на $27 млрд

CA-NEWS (UZ) - Россия и Узбекистан подписали соглашения на сумму $27 млрд в рамках проходящего в Ташкенте первого межрегионального форума двух стран. Об этом сообщило Минэкономики Узбекистана.

18–19 октября в Ташкенте проходит первый российско-узбекский форум межрегионального сотрудничества, одним из значительных мероприятий которого стало проведение биржи контактов представителей деловых кругов Узбекистана и России.

В сфере отраслевой кооперации между региональными предприятиями Узбекистана и России подписано 242 соглашений по вопросам торгово-экономического сотрудничества на сумму $1,2 млрд. и 136 соглашений в сфере реализации совместных инвестиционных проектов на сумму $1,4 млрд, говорится в сообщении.

Среди них достигнутые договоренности о создании агрокомплекса по выращиванию, хранению, переработке и упаковке сельскохозяйственной продукции годовой мощность 65,7 тыс. тонн между хокимиятом Сурхандарьинской области и ООО «ЭКО Культура» (Ставропольский край, Россия), соглашение по организации на территории СЭЗ «Навои» совместного предприятия по сборке современных видов автокранов с годовой мощностью 100 ед. и стоимостью 10 млн.долл. с созданием 50 рабочих мест между ООО «ИМЗ Автокран» (Ивановская область) и Хокимиятом Навоийской области, соглашение по организации торгового дома в г.Уфа со стоимостью 800 тыс. долл. с доставкой плодоовощной продукции по принципу зеленого коридора годовой оборот торгового дома составит 45 млн.долл. в год намечается торговый дом оснастить холодильными камерами 15 тыс. тн. (I этап), транспортными средствами в количестве 10 ед. при участии оптово распределительного центра «Зурбазар» (Республика Башкортостан) и хокимиятом Самаркандской области и другие.

В сфере финансово-банковских отношений парафировано 6 соглашений на сумму $864,6 млн., в их числе соглашения между Национальным банком внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан и ПАО «Сбербанк России» о выделении кредитной линии со стороны на сумму 200 млн. долл., между АКБ «Узпромстройбанк» и ПАО «Газпромбанк» о сотрудничестве на сумму 3,5 млрд рублей (экв. на 50 млн.долл.).

По итогам проведения деловых встреч и семинаров, обмена накопленным опытом и активного обсуждения актуальных вопросов развития межрегионального сотрудничества всего пописано более 785 двусторонних соглашений и меморандумов на общую сумму $27,1 млрд.

В частности, заключено 600 соглашений в торгово-экономической сфере на сумму около $1,76 млрд. и 185 соглашений в инвестиционной сфере на сумму $25,3 млрд.

В результате достигнутых договоренностей будет создано 79 совместных узбекско-российских предприятий, 23 новых торговых дома и 20 оптово-распределительных центров в Республике Узбекистан.