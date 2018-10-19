В Ашхабаде прошло заседание туркмено-саудовской межправкомиссии

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде состоялось шестое заседание Межправительственной туркмено-саудовской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, на котором были рассмотрены очередные задачи по углублению двустороннего делового партнёрства, сообщает туркменское госинформагентство.

Для участия в работе комиссии собрались руководители и представители ряда государственных структур, в том числе ведущих отраслевых министерств и ведомств обеих стран. По этому поводу в Ашхабад прибыла представительная делегация во главе с министром торговли и инвестиций Королевства Саудовская Аравия Маджидом бин Абдулла Аль Касаби.

С удовлетворением констатировав плодотворный характер и нарастающую динамику двусторонних отношений, сопредседатели подчеркнули роль межправкомиссии в развитии эффективного взаимодействия между Туркменистаном и Королевством Саудовская Аравия.

Положительно оценив результаты проделанной работы по практической реализации достигнутых ранее договорённостей, члены комиссии обсудили вопросы активизации взаимодействия по ряду сфер деятельности. В рамках обмена мнениями прозвучали конкретные предложения по расширению партнёрства в текстильной индустрии и пищевой промышленности, в банковской сфере, топливно-энергетическом секторе. Говоря о значении наращивания взаимодействия по данным направлениям, собравшиеся констатировали наличие огромного потенциала для достижения поставленных задач.

Отметив имеющиеся возможности для дальнейшего развития плодотворного торгово-экономического сотрудничества, участники заседания высказались за необходимость координации усилий по увеличению объёмов экспортно-импортной продукции. В данном контексте подчёркивалась важность организации встреч между деловыми кругами двух стран, что будет способствовать претворению в жизнь новых инвестиционных проектов. Были определены практические шаги, нацеленные на укрепление туркмено-саудовских гуманитарных связей, в частности, в культурной и научно-образовательной сферах, в области туризма.

По итогам заседания был подписан соответствующий протокол.