Монголия будет реализовывать 2 проекта совместно с Азиатским банком развития

CA-NEWS (MNG) - В Монголии 17 октября состоялось очередное заседание правительства, в ходе которого приняты решения выдать министру финансов право подписания Кредитных соглашений проекта “Прозрачность и эффективность управления бюджетным финансированием” и “Проекта повышения возобновляемых источников энергии”, планируемые для осуществления Правительством Монголии совместно с Азиатским банком развития, сообщает Монголия Сейчас.

В рамках проекта “Прозрачность и эффективность управления бюджетным финансированием” будет укреплена информационно-технологическая инфраструктура налоговой службы и усовершенствованы планирование, мониторинг и потенциал бюджетных инвестиций.

А “Проект повышения возобновляемых источников энергии” нацелен на улучшение обеспечения электроэнергией западного региона и Алтайско-Улиастайской энергетической системы. В рамках этого планируется строительство ветряной электростанции в 5 и 10 мВт, двух солнечных электростанций в 10 мВт и одной в 5 мВт, а также создания возобновляемых источников энергии путём установки геотермальных тепловых насосов.