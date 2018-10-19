РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монголия будет реализовывать 2 проекта совместно с Азиатским банком развития

CA-NEWS (MNG) - В Монголии 17 октября состоялось очередное заседание правительства, в ходе которого приняты решения выдать министру финансов право подписания Кредитных соглашений проекта “Прозрачность и эффективность управления бюджетным финансированием” и “Проекта повышения возобновляемых источников энергии”, планируемые для осуществления Правительством Монголии совместно с Азиатским банком развития, сообщает Монголия Сейчас.

В рамках проекта “Прозрачность и эффективность управления бюджетным финансированием” будет укреплена информационно-технологическая инфраструктура налоговой службы и усовершенствованы планирование, мониторинг и потенциал бюджетных инвестиций.

А “Проект повышения возобновляемых источников энергии” нацелен на улучшение обеспечения электроэнергией западного региона и Алтайско-Улиастайской энергетической системы. В рамках этого планируется строительство ветряной электростанции в 5 и 10 мВт, двух солнечных электростанций в 10 мВт и одной в 5 мВт, а также создания возобновляемых источников энергии путём установки геотермальных тепловых насосов.

print
  • Страны ШОС проведут Неделю образования в Кыргызстане и учредят звание Почетного работника образования Организации
  • Си Цзиньпин предложил ускорить сопряжение ЕАЭС с инициативой «Один пояс, один путь»
  • Суд в Душанбе отложил рассмотрение дела в отношении сына экс-министра энергетики Таджикистана
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×