В школах Узбекистана внедрят электронные журналы и дневники

CA-NEWS (UZ) - Министерство народного образования Узбекистана и компания «Дневник.ру» запустят проект по внедрению электронных журналов и дневников в общеобразовательных школах, сообщает uz24.uz.

Представитель «Дневник.ру» в Узбекистане – компания «KUNDALIK» – примет участие в реализации проекта и возьмет на себя все расходы по внедрению, поддержанию работы и развитию системы.

Проект предусматривает внедрение системы учета успеваемости и посещаемости в школах Узбекистана. Инициатива будет реализовываться в рамках государственно-частного партнерства.

Цифровая образовательная платформа будет разработана на базе технологического ядра информационной системы «Дневник.ру», которая в настоящее время внедрена и адаптирована в школах России.

Система позволяет в онлайн-режиме составлять расписание уроков, формировать поурочные планы учителей, вести учёт посещаемости и успеваемости учащихся в электронных формах журнала и дневника, а также обеспечивает образовательные организации и органы управления образованием инструментами для формирования статистической отчетности.

Для учеников и их родителей KUNDALIK предлагает круглосуточный доступ к оценкам и домашним заданиям, защищенную социальную сеть для эффективного общения, а также доступ к образовательным ресурсам – онлайн-библиотеке и медиатеке.

Когда будет внедрена новая система в школы Узбекистана не уточняется, также как и стоимость доступа к электронному дневнику.