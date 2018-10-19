Нарушения выявлены в ряде страховых компаний Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Национальный банк Казахстана по итогам 3 квартала 2018 года вынес письменные предписания в отношении ряда страховых компаний.

Как сообщает пресс-служба финрегулятора, АО «Страховая компания «Евразия», АО «Дочерняя организация АО «Цеснабанк» Страховая компания «Цесна Гарант», АО «СК «НОМАД Иншуранс» допустили нарушения, связанные с несоблюдением:

- порядка определения размера вреда, причиненного транспортному средству в результате дорожно-транспортного происшествия, в частности сроков осмотра транспортного средства, порядка ознакомления страхователя с результатами отчета о размере вреда, причиненного имуществу, а также не уведомления страхователя о предоставлении недостающих документов, необходимых для осуществления страховой выплаты;

- внутренних процедур, регулирующих порядок заключения договоров страхования.

Кроме того, в рамках административного производства за необоснованный отказ в осуществлении страховой выплаты наложен штраф в размере 100 МРП (240,5 тыс. тенге ($660)) на следующие страховые компании:

- АО «Страховая Компания «Лондон - Алматы»;

- АО «Цесна Гарант».