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  19 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Главы МИД Азербайджана и Туркменистана подписали программу сотрудничества на 2019-2020 годы

CA-NEWS (TM) - В Баку в четверг, 18 октября прошли политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Туркменистана во главе с Эльмаром Мамедъяровыв и Рашидом Мередовым, сообщает азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

Стороны отметили значимость традиционного сотрудничества между двумя соседними странами и добавили, главы обоих государства определили приоритеты развития азербайджано-туркменских отношений.

В рамках консультаций стороны подробно обсудили продолжение обмена визитами на политико-дипломатическом, в том числе высоком уровне, международное и региональное сотрудничество. Глава МИД Азербайджана еще раз отметил историческую значимость Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, подписанной на саммите в Актау.

Была отмечена положительная динамика в торгово-экономическом сотрудничестве двух стран, а также обсуждались перспективы координации работ, которые должны выполняться отдельными государственными структурами и деловыми кругами. Также были подчеркнуты возможности выгодного сотрудничества для дальнейшего развития отношений в сфере логистики, промышленной и культурно-гуманитарной сферах.

В ходе встречи Мередов поблагодарил Азербайджан за поддержку инициатив Туркменистана в структурах, входящих в ООН, а также за участие в этих инициативах в качестве соавтора.

Мамедъяров выразил признательность туркменской стороне за поддержку территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в контексте армяно-азербайджанского конфликта.

По итогам консультаций на уровне министров между МИД Азербайджана и Туркменистана была подписана программа сотрудничества на 2019-2020 годы.

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