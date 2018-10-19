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  19 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Путин назвал Казахстан одним из ключевых игроков в реализации Шелкового пути

CA-NEWS (KZ) - Президент России Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, затронул тему реализации китайской инициативы экономического пояса Шелкового пути.

По его словам, выдвинутая в 2013 году в Астане председателем КНР Си Цзиньпином данная инициатива сегодня не только не утрачивает актуальность, но, напротив, приобретает наибольшую важность.

Шелковый путь, как отметил российский лидер, приобретает новое звучание. Уровень товарооборота со странами Евросоюза после резкого спада растет. При этом опережающими темпами растет товарооборот с азиатско-тихоокеанским регионом.

«Доля азиатских стран в структуре нашего товарооборота уже 31%... Мы заинтересованы в том, чтобы создавать инфраструктуру, в том числе транспортную, расширять Транссиб и БАМ. Мы рассчитываем, что в 4 раза вырастет грузопоток по железной дороге, до 80 млн тонн вырастет грузопоток по севереному морскому пути. И это все сопрягается с инициативой Шелкового пути и с нашим развитием в Евразийском экономическом союзе. Где и Казахстан является одним из ключевых игроков. Мы довольны, как развивается ситуация в этом направлении», – сказал В.Путин.

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