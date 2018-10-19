ЦБ РФ рассматривает возможность интеграции системы быстрых платежей в ЕАЭС

CA-NEWS (CA) - Банк России рассматривает возможность в дальнейшем интегрировать систему быстрых платежей в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом журналистам сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина в кулуарах форума инновационных финансовых технологий Finopolis.

«Мы только строим систему, и планируем к запуску в начале 2019 года. Естественно, мы стараемся смотреть вперед, и в том числе мы обсуждаем с нашими странами - партерами по ЕАЭС возможность по интеграции системы быстрых платежей, когда они будут запущены в этих странах», - цитирует ее слова ТАСС.

При этом Бакина подчеркнула, что первостепенная задача, которая стоит перед Банком России сейчас, - это запустить систему быстрых платежей внутри России. Предполагается, что разрабатываемая ЦБ РФ система быстрых платежей позволит совершать основные наиболее востребованные транзакции.

Физические лица смогут перечислять средства между своими счетами и на счета других граждан, а также оплачивать товары, услуги, пополнять инвестиционные и пенсионные счета, оплачивать коммунальные услуги, налоги и штрафы.