В госорганах Казахстана может заработать система автоматического отключения компьютеров после завершения рабочего дня

CA-NEWS (KZ) - Председатель Агентства Казахстана по делам государственной службы и противодействия коррупции Алик Шпекбаев предлагает во всех госорганах ввести гибкий график работы и систему автоматического отключения компьютеров по завершению рабочего дня.

Как сказал он на заседании коллегии 19 октября, необходимо соблюдать баланс между работой и личной жизнью госслужащих. Будет изучена возможность обеспечения дистанционного доступа госслужащих к системам электронного документооборота.

«В то время как повсеместно внедряются «облачные» технологии, мы до сих пор «привязываем» сотрудников к кабинетам и тем самым порождаем авралы и ненужную волокиту в процессе принятия управленческих решений», - отметил глава АДГСПК.

Также, по его словам, в целях совершенствования кадровой политики предлагается перейти с трехэтапного на двухэтапный конкурсный отбор, что позволит сократить время на его проведение с нынешних 50 до 15 дней.

Для сокращения дистанции между государством и обществом А.Шпекбаев поручил руководителям центральных и территориальных подразделений агентства создать официальные facebook-страницы.

«Это позволит отслеживать реальные проблемы граждан, обеспечит открытость и клиентоориентированность вашей работы», - сказал он.

Председатель ведомства отдельно остановился на вопросах введения персональной ответственности руководителей за коррупцию со стороны назначенных людей.

«Если руководитель сам выявил факты коррупции и принял исчерпывающие меры по их недопущению и пресечению, то это не повлечет никаких дисциплинарных мер. Но если такие факты будут выявлены компетентными органами, и они носят системный характер, ответственность придется нести руководителю», - отметил А.Шпекбаев.