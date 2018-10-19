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  19 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев встретился с премьером Японии и президентом Южной Кореи

CA-NEWS (KZ) - На полях XII саммита Форума «Азия – Европа» в Брюсселе президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином.

Как сообщает пресс-служба Акорды, стороны обсудили актуальные проблемы международной повестки дня, в том числе вопросы урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

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