Назарбаев встретился с премьером Японии и президентом Южной Кореи

CA-NEWS (KZ) - На полях XII саммита Форума «Азия – Европа» в Брюсселе президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином.

Как сообщает пресс-служба Акорды, стороны обсудили актуальные проблемы международной повестки дня, в том числе вопросы урегулирования ситуации на Корейском полуострове.