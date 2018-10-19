В русской православной церкви в Душанбе открылась бесплатная столовая

CA-NEWS (TJ) - Деньги на организацию бесплатных, горячих обедов, а также медикаментов и продовольственных товаров для нуждающихся в Таджикистане, собирают, в том числе и с помощью смс-пожертвований обычных россиян, сообщается на сайте РПЦ

Для запуска бесплатной столовой при Свято-Никольском кафедральном соборе в Душанбе здесь было подготовлено и оборудовано специальное помещение, для чего в рамках программы Синодального отдела по благотворительности Русской православной церкви было передано Душанбинской епархии 310 тысяч рублей (44,4 тысяч сомони).

Кроме того, Синодальный отдел дополнительно собрал 100 тысяч рублей (14,3 тысяч сомони): на эти деньги были закуплены продукты для горячего обеда и продовольственных наборов для людей, не имеющих возможности приехать в столовую.

На помощь могут рассчитывать люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации - матери-одиночки, малообеспеченные семьи, одинокие пенсионеры, инвалиды. Такие люди смогут получать в столовой при храме регулярное кормление полноценными обедами, состоящими из 3-х блюд.