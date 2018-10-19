РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголию с визитом приедет министр обороны Германии

CA-NEWS (MNG) - 19 октября в Монголию с официальным визитом приедет министра обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, сообщает Montsame.

Согласно программе визита министр обороны Урсула фон дер Ляйен проведёт встречи с Председателем ВГХ (парламент) М.Энхболдом и Премьер-министром У.Хурэлсухом.

Урсула фон дер Ляйен является первой женщиной на посту министра обороны ФРГ, родилась в городе Икселе, вблизи Брюсселя. Ранее она занимала должности министра по делам семьи (2005—2009), министра труда и социальных вопросов (2009—2013), а министром обороны работает с 2013 года.

print
  • Монголо-российская железнодорожная компания «УБТЗ» повысила число перевозимых грузов
  • Казахстан разрешил шейхам из ОАЭ и Катара охотиться на дроф-красоток в своих заповедниках
  • Казахстан и Египет возобновят реконструкцию мечети Султана Бейбарса, возведенной в Каире в XIII веке
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×