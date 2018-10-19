В Монголию с визитом приедет министр обороны Германии

CA-NEWS (MNG) - 19 октября в Монголию с официальным визитом приедет министра обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, сообщает Montsame.



Согласно программе визита министр обороны Урсула фон дер Ляйен проведёт встречи с Председателем ВГХ (парламент) М.Энхболдом и Премьер-министром У.Хурэлсухом.

Урсула фон дер Ляйен является первой женщиной на посту министра обороны ФРГ, родилась в городе Икселе, вблизи Брюсселя. Ранее она занимала должности министра по делам семьи (2005—2009), министра труда и социальных вопросов (2009—2013), а министром обороны работает с 2013 года.