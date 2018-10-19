В Душанбе пройдут двухсторонние консультации Таджикистана и США

CA-NEWS (TJ) - Седьмые ежегодные двухсторонние консультации межу правительствами Таджикистана и США пройдут на следующей неделе в городе Душанбе, сообщает посольство США в Таджикистане.

23 октября в таджикскую столицу прибывает делегация США во главе с заместителем помощника Госсекретаря по Центральной Азии, печати и общественной дипломатии Эмилией А.Пума.

Совместно с поверенным в делах посольства США Кевином Ковертом межведомственная делегация обсудит со своими таджикскими коллегами различные аспекты двусторонних отношений.

В частности, будут обсуждены вопросы сотрудничества в борьбе с насильственным экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков, а также вопросы содействия региональной взаимосвязи и экономического роста.

Данные ежегодные двусторонние консультации являются тем самым всесторонним диалогом, который разделяют правительства двух стран.

Это возможность подробно обсудить сотрудничество США и Таджикистана в истекшем году и определить будущие приоритеты сотрудничества, отмечается в сообщении.