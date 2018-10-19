Афганистан временно закроет границу с Таджикистаном из-за парламентских выборов

CA-NEWS (TJ) - Афганистан временно закроет границу с Таджикистаном. Посольство Афганистана в Душанбе сообщило, что это беспрецедентное решение принято в связи с выборами в нижнюю палату афганского парламента, передает Радио Озоди.

Парламентские выборы в Афганистане намечены на 20 октября, на 239 мест в парламенте претендуют более 2500 кандидатов. Депутатов законодательного органа страны изберут после двухлетней отсрочки, которая была связана с нестабильной ситуацией в стране - первоначально их планировалось провести в 2016 году.

Тем временем Национальный совет безопасности Афганистана решил перенести парламентские выборы в провинции Кандагар на неделю из-за последнего теракта, в результате которого погиб влиятельный афганский военачальник, глава полиции провинции Кандагар генерал Абдул Раззак. По информации телеканала Tolo News на неделю отложено голосование и в провинции Газни.

Нусрат Рахими, представитель МВД Афганистана 19 октября сообщил, что закрывая границы, власти собираются обеспечить безопасность в день голосования. По его словам, 20 октября запрещается перемещение людей и передвижение транспорта на границах Афганистана с соседними странами.

Фахим Кухдомани, первый секретарь посольства Исламской республики Афганистан в РТ, подтвердил информацию о закрытии афгано-таджикской границы в день выборов в парламент. По его словам, это решение является беспрецедентным.

Афганский дипломат также сообщил, что голосование в здании посольства в Душанбе не состоится – согласно афганскому законодательству, выборы депутатов парламента пройдут только на территории страны.

Мухаммаджон Улугходжаев, пресс-секретарь ГУ Погранвойск ГКНБ Таджикистана сообщил Радио, что Кабул уведомил Душанбе, что в субботу «в связи с важным политическим мероприятием» будут закрыты все КПП на афгано-таджикской границе. В настоящее время из пяти КПП на границе с Афганистане не функционирует только один, сказал представитель пограничного ведомства.

Таджикистан имеет самую протяженную - 1400 километров - границу с Афганистаном. Через таджикско-афганскую границу пролегает так называемый «северный маршрут», по которому афганские героин и опий попадают на "черные рынки" Центральной Азии, а оттуда – в Россию и Европу.

По информации ГУ погранвойск ГКНБ Таджикистана, в прошлом году таджикские пограничники ликвидировали на границе с Афганистаном 18 наркоконтрабандистов, еще 20 – задержаны. На таджикско-афганском рубеже произошел 31 боестолкновение. Таджикские пограничники изъяли свыше 1700 кг наркотических средств, что спасло жизни сотен тысяч человек.