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  19 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МИД Монголии выступил с докладом на Валдайских дискуссиях

CA-NEWS (MNG) - В нынешней 15-ом по счёту заседании дискуссионного клуба “Валдай”, который проходит 15-18 октября в российском Сочи, министр внешних связей Монголии Дамдины Цогтбаатар выступил с докладом на тему “Евразия: Дорога, ведущая в будущее”. Валдайские дискуссии проводятся на тему “Россия: Программа 21 века”, передает Монголия Сейчас.

В мероприятии принимают участие высокопоставленные должностные лица исполнительной и законодательной властей РФ, более 150 политических и общественных деятелей из 30 иностранных государств.

В рамках участия в дискуссиях глава внешнеполитического ведомства Д.Цогтбаатар дал интервью российским и иностранным СМИ по вопросам внешней политики Монголии, — сообщает министерство внешних связей страны.

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