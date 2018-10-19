Глава МИД Монголии выступил с докладом на Валдайских дискуссиях

CA-NEWS (MNG) - В нынешней 15-ом по счёту заседании дискуссионного клуба “Валдай”, который проходит 15-18 октября в российском Сочи, министр внешних связей Монголии Дамдины Цогтбаатар выступил с докладом на тему “Евразия: Дорога, ведущая в будущее”. Валдайские дискуссии проводятся на тему “Россия: Программа 21 века”, передает Монголия Сейчас.



В мероприятии принимают участие высокопоставленные должностные лица исполнительной и законодательной властей РФ, более 150 политических и общественных деятелей из 30 иностранных государств.

В рамках участия в дискуссиях глава внешнеполитического ведомства Д.Цогтбаатар дал интервью российским и иностранным СМИ по вопросам внешней политики Монголии, — сообщает министерство внешних связей страны.