В Алматы начался суд в отношении экс-депутата ЖК Дамирбека Асылбек уулу

CA-NEWS (KZ) - В Алматы началось предварительное слушание по делу в отношении бывшего депутата Жогорку Кенеша Дамирбека Асылбек уулу, задержанного в ходе спецоперации на таможне Казахстана, сообщает Tengrinews.kz.

По делу проходят еще 11 человек.

Асылбек уулу Дамирбек предан суду по части 1 статьи 264 «Создание и руководство транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией, а равно участие в них» и части 3 статьи 234 «Экономическая контрабанда» Уголовного кодекса Казахстана.

Есбол Джапбасов обвиняется по части 1 статьи 264 «Создание и руководство транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией, а равно участие в них, части 3 статьи 234 «Экономическая контрабанда», части 4 статьи 287 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», части 3 статьи 385 «Использование заведомо подложного документа», части 4 статьи 194 «Вымогательство», части 4 статьи 190 «Мошенничество».

Мурадилов Уланбек, Абакиров Чынгыз, Джаппасов Досбол, Казакпай Мухит, Нурманова Мадияр, Саулембаев Санжар, Тыныбаев Мухит, Кожамкулов Данияр, Аульбеков Нургали и Байгелов Куаныш обвиняются по части 2 статьи 264 «Создание и руководство транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией, а равно участие в них» и части 3 статьи 234 «Экономическая контрабанда».

В феврале казахстанские силовики провели крупномасштабную спецоперацию в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях и в Алматы, задержав на территории республики 35 лиц, причастных к аферам в околотаможенной сфере.

Граждане Кыргызстана и Казахстана были задержаны по части 3 пункта 2 статьи 234 – «Перемещение в крупном размере через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров или иных предметов лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций», части 2 статьи 264 УК РК – «Участие в транснациональной организованной группе или транснациональной преступной организации».