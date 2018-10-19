Узбекистан и Россия приняли пакет документов

CA-NEWS (UZ) - По результатам плодотворных переговоров лидеров Узбекистана и России в Ташкенте принят весомый пакет документов, сообщила пресс-служба главы государства.



Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Российской Федерации Владимир Путин подписали Совместное заявление.

Состоялся обмен подписанными в рамках визита документами. Это Программа экономического сотрудничества на 2019-2024 годы, Программа сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере на 2019-2021 годы, «Дорожная карта» по созданию Международной радиоастрономической обсерватории «Суффа», Соглашение о создании и функционировании филиалов ведущих вузов России в Узбекистане, Соглашение о сотрудничестве в текстильной промышленности.

Подписаны Дополнительное соглашение в отношении инвестиционного блока «Узбекистон мустакиллиги» с доразведкой и разработкой месторождения «Мустакилликнинг 25 йиллиги» со строительством газохимического комплекса в Сурхандарьинской области, Договор о сотрудничестве между Академией государственного управления при Президенте Республики Узбекистан и Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова, Соглашение о создании филиала Московского государственного института международных отношений в Узбекистане, Соглашение о создании Междисциплинарного научно-образовательного центра, Соглашение между Советом ректоров высших учебных заведений Узбекистана и Общероссийской общественной организацией «Российский Союз ректоров», Соглашение о сотрудничестве между Национальной гвардией Республики Узбекистан и Федеральной службой войск Национальной гвардии Российской Федерации.

В целом в ходе визита подписано 20 документов по развитию сотрудничества в различных областях.

Стороны подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию в рамках ООН, СНГ, ШОС, ОБСЕ, ЭСКАТО, других авторитетных международных и региональных структур.

Стороны выразили уверенность, что государственный визит Путина в Узбекистан придаст мощный импульс дальнейшему развитию полномасштабного сотрудничества между двумя странами в духе стратегического партнерства и союзничества.