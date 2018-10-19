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  19 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане пройдет международный молодежный форум

CA-NEWS (TJ) - Подготовка к российско-таджикскому молодёжному форуму «Деловая Евразия» находится на стадии завершения. Форум откроется 30 ноября в городе Гулистоне Согдийской области и станет финальным событием проекта «Молодежная школа «Деловая Евразия», сообщает Авеста.

Целью форума является обмен мнениями между экспертами и молодежными лидерами, направленный на вовлечение таджикской молодежи в международные гуманитарные проекты на евразийском пространстве.

В ходе форума пройдут презентации российских международных программ для студентов таджикских вузов, планируются к подписанию меморандумы о сотрудничестве между студенческими объединениями. Приглашения на форум уже получили студенческие активисты и эксперты России и Таджикистана.

За три дня работы форума более десятка лучших экспертов в сфере бизнеса проведут с участниками тренинги, расскажут им о правилах создания стартапов и поделятся своим опытом.

Студенческие активисты обсудят развитие волонтерских проектов, проанализируют механизмы усиления активности студотрядов, рассмотрят варианты участия в проектах академической мобильности.

В рамках форума «Деловая Евразия» будут подведены итоги конкурса «Идеи в копилку евразийского бизнеса», авторы лучших работ представят свои бизнес-идеи. Программа форума «Деловая Евразия» построена таким образом, что каждый день будет посвящен актуальным темам.

Организатором форума является фонд социально-экономического развития «Евразийское содружество» при поддержке Информационно-аналитического центра МГУ, представительства «Института Евразийских Исследований» и другие.

Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

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