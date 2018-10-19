В Кандагаре был убит влиятельный афганский генерал Абдул Разак

CA-NEWS (CA) - В Афганистане в результате нападения боевиков погиб 39-летний начальник полиции провинции Кандагар, генерал Абдул Разак, который был влиятельным союзником США, сообщает издание The New York Times.

Неизвестные атаковали здание местной администрации, когда там проходила встреча кандагарских властей и правоохранителей с иностранными военными. ЧП произошло накануне выборов в нижнюю палату афганского парламента, которые состоятся 20 октября.

В списке жертв также значится губернатор провинции Кандагар Залмай Виса и глава разведки региона генерал Абдул Момин, однако эти данные пока не получили официального подтверждения. Кроме того, ранены три американца, о состоянии которых не сообщается. Известно, что среди них был один гражданский.

Ответственность за его гибель взяли на себя боевики движения «Талибан».

Примечательно, что на месте трагедии находился командующий вооруженными силами США и НАТО в Афганистане Остин Скотт Миллер. Американский военачальник уцелел благодаря тому, что террористы открыли огонь после окончания беседы генерала с афганскими представителями.

В настоящее время устанавливаются детали произошедшего. Не исключено, что стрельбу могли открыть люди из охраны афганских официальных лиц.

Генерал Абдул Разак с 2011 года возглавлял кандагарскую полицию. Раззак неоднократно участвовал в переговорах с руководством движения «Талибан».

Смерть генерала Разака, по мнению некоторых кабульских политических аналитиков, может быть выгодна президенту страны Мохаммаду Ашрафу Гани, так как в последнее время шеф кандагарской полиции, фактически, присоединился к тем группам афганских политиков, которые находятся в оппозиции к Гани и жестко критикуют президентский курс, пишет «Независимая газета».

Несколько месяцев назад Ашраф Гани даже пытался снять Абдул Разака с поста начальника кандагарского управления МВД, но не сумел справиться с этим влиятельным силовиком – чиновников, желающих полететь из Кабула в Кандагар и вывести Разака из его служебного кабинета, не нашлось. Гибель генерала Разака, безусловно, ослабит системную оппозицию в Афганистане и, прежде всего, ее пуштунские фракции, что, объективно, не может не устраивать Ашрафа Гани в преддверии президентских выборов, намеченных на весну 2019 года.

Гибель генерала Абдул Разака стала не единственной крупной потерей системной афганской оппозиции на юге страны. Накануне трагедии в Кандагаре, утром 17 октября, боевиками Талибана в городе Лашкаргах был убит генерал-лейтенант полиции Абдул Джабар Кахраман, занимавший около двух лет пост спецпредставителя президента Афганистана по вопросам безопасности в южной провинции Гельманд. Генерал Кахраман принимал участие в качестве кандидата в выборах депутатов афганского парламента, намеченных на 20 октября и, по сообщениям афганских СМИ, являлся фаворитом предвыборной гонки. Абдул Джабар Кахраман и убит был в офисе своего предвыборного штаба: агенты Талибана сумели проникнуть туда и спрятать взрывное устройство в диване, на котором обычно сидел генерал Кахраман во время совещаний с членами своей команды.

В отличие от генерала Разака, который был выходцем из рядов моджахедов (участников антисоветского вооруженного Сопротивления 80-х годов прошлого века), генерал Кахраман считался неформальным лидером бывших афганских коммунистов – членов Национально-демократической партии Афганистана (НДПА). Сам многолетний член фракции «Хальк», он возглавил остатки НДПА сразу после свержения режима президента Наджибуллы и считался одним из самых авторитетных политиков в пуштунской провинции Гельманд.

Генералов-пуштунов Разака и Кахрамана, по словам кабульских источников «НГ», объединяли три вещи – оппозиционность в отношении президента Ашрафа Гани и его курса, непримиримое отношение к талибам и негативное отношение к Пакистану, который оба офицера-политика считали главным виновником многолетней гражданской войны в Афганистане. Убийства Разака и Кахрамана, несомненно, избавили Исламабад и Талибан от влиятельных противников, имевших сильное влияние на афганских пуштунов, проживающих в Кандагаре, Гельманде, Урузгане и Забуле.

Смерть Абдул Разака и Абдула Джабара Кахрамана серьезно меняет афганский политический ландшафт, ослабляя разные фракции системной оппозиции и усиливая президентскую группу Ашрафа Гани. Впрочем, пока не ясно, кто раньше воспользуется этими изменениями – глава Афганистана, стремящийся любой ценой сформировать подконтрольное большинство в новом составе национального парламента, а затем остаться на второй президентский срок, или лидеры Талибана, получающие шанс на стремительное усиление своего влияния в Южном Афганистане, включая организацию наступлений боевиков на Кандагар и другие крупные города юга страны.