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  19 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте создадут парковый комплекс «Победа»

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным 19 октября в Ташкенте остановился на теме всеобщего празднования победы во Второй мировой войне, сообщила пресс-служба главы государства.

В целях достойного празднования в 2020 году 75-летия Великой Победы в Узбекистане планируется разработать специальную программу и в её рамках создать в Ташкенте парковый комплекс «Победа», который станет символом общей борьбы против фашизма, послужит воспитанию молодого поколения в духе уважения к истории, патриотизма и дружбы народов.

В ходе переговоров стороны выразили уверенность, что государственный визит Президента России в Узбекистан придаст мощный импульс дальнейшему развитию полномасштабного сотрудничества между двумя странами в духе стратегического партнерства и союзничества.

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