Эмомали Рахмон произвел кадровые перестановки в дипломатическом корпусе страны

- Таджикистан, политика
- 17:40, 19 октября 2018
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CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана произвел кадровые изменения в дипломатическом корпусе страны за рубежом, сообщает пресс-служба главы государства.
Своим Указом президент освободил Хамрохона Зарифи от должности Чрезвычайного и Полномочного посла Таджикистана в Японии.
Другим президентским указом Мирзошариф Джалолов освобожден от должности посла Таджикистана в Индии, а также в Непале и Бангладеш по совместительству.
Следующим своим Указом, Эмомали Рахмон назначил Мирзошарифа Джалолова Чрезвычайным и Полномочным послом Таджикистана в Японии.
Чрезвычайный и Полномочный посол Таджикистана в Объединенных Арабских Эмиратах Шарифи Баходур Махмудзода назначен послом РТ в Бахрейне по совместительству.
Посол Таджикистана в Кувейте Зубайдулло Зубайдзода назначен также послом РТ в Ираке.