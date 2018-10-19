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  19 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Эмомали Рахмон произвел кадровые перестановки в дипломатическом корпусе страны

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана произвел кадровые изменения в дипломатическом корпусе страны за рубежом, сообщает пресс-служба главы государства.

Своим Указом президент освободил Хамрохона Зарифи от должности Чрезвычайного и Полномочного посла Таджикистана в Японии.

Другим президентским указом Мирзошариф Джалолов освобожден от должности посла Таджикистана в Индии, а также в Непале и Бангладеш по совместительству.

Следующим своим Указом, Эмомали Рахмон назначил Мирзошарифа Джалолова Чрезвычайным и Полномочным послом Таджикистана в Японии.

Чрезвычайный и Полномочный посол Таджикистана в Объединенных Арабских Эмиратах Шарифи Баходур Махмудзода назначен послом РТ в Бахрейне по совместительству.

Посол Таджикистана в Кувейте Зубайдулло Зубайдзода назначен также послом РТ в Ираке.

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