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  19 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Открылся центр русского языка в университете им. А.Навои в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 19 октября. состоялось открытие Центра русского языка им. А.С. Пушкина в Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы имени Алишера Навои.

Центр создан при поддержке и участии Представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан. В нём студенты университета могут учить русский язык, читать произведения русской классической литературы, проводить вечера поэзии и тематические мероприятия. Представительством Россотрудничества было передано в Центр русского языка большое количество научно-познавательной и учебно-методической и художественной литературы.

Также в рамках открытия Центра состоялся концерт «Россия и Узбекистан: дружба навеки!», на котором студенты продемонстрировали свое творчество и ту важную роль, которую играют для них русские язык и культура. Были исполнены узбекские и русские песни, стихотворения, танцы.

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