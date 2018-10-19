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  19 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Россия создадут совместную комиссию в сфере экономики

CA-NEWS (UZ) - Президент РФ Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев договорились создать совместную комиссию в сфере экономики. Об этом глава РФ заявил по итогам переговоров в Ташкенте.

«Чтобы придать российско-узбекскому взаимодействию, прежде всего в сфере экономики, дополнительный импульс, приняли с президентом решение создать совместную комиссию под руководством премьер-министров​​​», — сказал Путин.

Он уточнил, что члены комиссии будут решать стратегические вопросы по взаимодействию двух стран в области экономики, инвестиций и технологий.

Как сообщалось ранее, переговоры Путина и Мирзеева прошли сегодня в Ташкенте. На повестку переговоров были вынесены перспективы стратегического партнерства двух стран, в том числе и вопрос о строительстве в Узбекистане первой атомной электростанции по российскому проекту.

Кроме того, лидеры государств коснулись региональных вопрос и проблем на международной арене, в частности, теме содействия мирному процессу в Афганистане.

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